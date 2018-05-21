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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında terör örgütü ile bağlantılarının olduğu şeklinde bilgiler bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Terör örgütü

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