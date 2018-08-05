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Sakarya'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün ailesiyle geldiği Denizköy Mahallesi mevkisindeki plajda denize giren Muhammet Enes Kalkan (22), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Kalkan'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kalkan'ın cesedi, sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta sahile vurmuş halde bulundu.

Gencin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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