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Sakarya'da denize giren kişi dalgalara kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Sakarya'da denize giren kişi dalgalara kapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren kişi gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkisinde denize giren Bahri Ş. (50), bir süre sonra dalgalara kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Bahri Ş'yi bulmak için arama çalışması başlattı.

Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.

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