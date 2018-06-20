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Sakarya'da doktora darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü: - "(Darbedilen doktor) Kendisiyle ilgili şu anda çok şükür önemli bir şey yok ama olmaması, 'Çok güzel, bir şeyi yok.' manasına gelmiyor. Tenine bir dokunuş dahi bizim için şiddettir, asla kabul etmiyoruz"

Sakarya'da, acil servis bölümündeki doktor, yaralı yakınları tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesinde bir düğünde kavga ederek yaralanan kişi, Pamukova ilçe Hastanesi'ne tedavi için geldi.

Yaralının muayene edildiği esnada yakınları, acil servis doktoru Mehmet Alp ile yaralının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi konusunda tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle doktor Alp, yaralı yakınları tarafından darbedildi.

Bu sırada kavgayı önlemek isteyen polis ekipleri ve yaralı yakınları arasında da arbede yaşandı. Polis ekipleri de kavgayı önlemek için biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.

Olayın ardından yaralı yakınları ekiplerce gözaltına alındı. Darbedilen doktor ise olay sonrası iş göremez raporu aldı.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş, doktor Mehmet Alp'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

- "Gerekli olan her şey yapılacak"

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakam Karal ve Başhekim Durmuş'un hastaneye gelmesi, jandarma ve polis ekiplerinin de olaya dahil olmasıyla konunun kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Şiddetin hiçbir zaman hak arama yöntemi olmadığını vurgulayan Öğütlü, kendilerince haklı oldukları durumlar olabileceğini, BİMER'e, CİMER'e, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne veya İl Sağlık Müdürlüğü'ne vatandaşların şikayetlerini iletebileceğini aktardı.

Öğütlü, sağlık çalışanlarının 24 saat canla başla çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki sınırımızda nöbet tutan askerimiz kutsalsa nöbet tutan tüm personelimiz de kutsaldır. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Sağlık çalışanlarımıza en ufak bir müdahalede ben kim olursa olsun sonuna kadar arkalarında olduğumu tüm arkadaşlara ilettim. Böyle bir şey olamaz. Burada zaten çok zor şartlar altında çalışan arkadaşlarımız oluyor. Evde çocukları hastayken gelip nöbet tutan hemşirelerimiz, doktorlarımız var. O kadar özveriyle çalışıyorlar, ona rağmen bunun karşılığında bir teşekkür bile beklemeden karşılığı bu oldu mu, maalesef ve maalesef hepimiz üzüntü duyuyoruz. Sağlıkta şiddetle ilgili en son Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın açıklamaları vardı, herhangi bir sağlık personelimizin bir tenine yapılan müdahale aynen bize yapılmış gibidir ve gereğini yapıyoruz."

Doktor Mehmet Alp'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Öğütlü, bir iki sıyrıkla olayı atlattığını belirtti.

Şiddetten sonra Acil Servis bölümünde maddi hasarın oluştuğunu belirten Öğütlü, "Maddi hasar bir yere kadar karşılanır ama özellikle fiziki temas olmaması için her zaman uğraşıyoruz. Doktorumuzun raporu alındı, o saatten sonra nöbetten de çekildi. Psikolojik olarak sıkıntı olur diye ayırdık onu, başka bir doktor arkadaşımızı görevlendirdik. Kendisiyle ilgili şu anda çok şükür önemli bir şey yok ama olmaması, 'Çok güzel, bir şeyi yok.' manasına gelmiyor. Tenine bir dokunuş dahi bizim için şiddettir, asla kabul etmiyoruz." dedi.

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