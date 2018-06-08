Sakarya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde su tahliye ederken elektrik akımına kapılan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mekece Mahallesi'nde eski Bilecik - Osmaneli yolu kenarında faaliyet gösteren yol şantiyesinde işçi olarak çalışan Mesut Doğan (28) biriken suyu tahliye etmek için su motoru ile taş kırma ünitesi tüneli içerisinde girdi.

Suyun tahliyesi için su motorunu çalıştıran Doğan, motorun elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapıldı. Şantiyede çalışanlar elektrik akımını keserek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi Bursa'nın Yenişehir ilçesine gönderildi.

