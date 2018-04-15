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Sakarya'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Hendek ilçesindeki mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çalışanların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer birimlerden gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika yangını itfaiye sakarya

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