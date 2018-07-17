HABER

Sakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Azim ÇELİK/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın çatısı ve deposunda zarar meydana geldi. ​Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın çatısını ve ikinci kattaki depo kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Fabrikanın çatısında ve deposunda büyük çapta zarar oluşan yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı Avukat Hasan Kılıç, İstanbul Barosu Başkan adayı 
GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.