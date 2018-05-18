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Sakarya'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 39 öğretmenin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması yapıldı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 39 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgeler ile bazı sanık ve avukatlarının taleplerini içeren dilekçelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporlarının İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan bazı sanıkların avukatları, kendileri açısından toplanacak bir delil bulunmadığından müvekkillerinin dosyadan ayrılmasını talep etti.

Diğer avukatlar da okunan belge ve tanık ifadelerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Söz verilen tutuksuz sanık S.U, evde arama yapıldığı sırada ne kendisinin ne de eşinin dijital materyallerine el konulduğunu belirterek, mahkeme dosyasından ayrılma talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da okunan belge ve tanık ifadelerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini, bu aşamada bir taleplerinin bulunmadığını söyledi.

Dijital materyal raporlarının İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi için müzekkere yazılmasını ve 3 sanığın dosyadan ayrılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 40 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti önceki duruşmada 1 sanığı dosyadan ayırmıştı.

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