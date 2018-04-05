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Sakarya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2i apart daireye düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerle fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa ve İstiklal Mahalleleri'ndeki 2 apart daireye operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı belirlenen 3'ü kadın, 2'si travesti 7 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen N.K, O.T, Ö.A, N.H, F.K, F.Ü. ve N.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında, evlere fuhuş amacıyla geldiği belirlenen 3 kişiye ise 525 lira idari para cezası kesildi.

İki apart dairenin, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı ile 3 ay mühürlendiği öğrenildi.

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