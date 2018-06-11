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Sakarya'da gençler iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:33 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu: - "İnşallah bu istikrar ortamı devam ettiği sürece, bu güçlü iktidarlar sayesinde, her alanda olduğu gibi spor alanında da çok daha büyük başarılara, beraberce imza atacağımızdan şüpheniz olmasın"

Sakarya'da gençler, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen iftar programında buluştu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) helikopter pistinde düzenlenen "Gençlik İftarda Buluşuyor" etkinliğine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ile gençler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Toçoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlere iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Toçoğlu, "İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde bayrama ve daha nice ramazanlara hepimizi eriştirsin diye dua ediyoruz. Yakından takip ediyorsunuzdur. Ülkemiz son dönemlerde her alanda olduğu gibi spor alanında da ciddi başarılara imza attı. İnşallah bu istikrar ortamı devam ettiği sürece, bu güçlü iktidar sayesinde her alanda olduğu gibi spor alanında da çok daha büyük başarılara beraberce imza atacağımızdan şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Toçoğlu, "siyasete dünya şampiyonu transfer ettik" diyerek, "Kenan Sofuoğlu kardeşim de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla spordan siyasete transfer olmuş oldu. Bundan sonra inşallah parlamentoda da bireysel başarılarının yanında Sakaryamıza spor yatırımları alanında çok ciddi katkılarının olacağından şüpheniz olmasın. Ben sporda olduğu gibi siyasette de çok ciddi başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah bu istikrar ortamı, güçlü iktidar devam ettiği sürece, sizlerle daha çok bir araya gelmenin yollarını bulacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu da yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "3 hafta önce Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, siyasete bir adım attık, hayatım tamamıyla değişti. Burada sizlerle olmak büyük bir onur. İnşallah Cumhurbaşkanımız tarafından verilen bu görevin hakkını hayırlısıyla veririz, Sakarya'ya, ülkeme, gençlere faydalı oluruz. Tabii ki aklımızda planlarımız, düşüncelerimiz var ama ilk önce Cumhurbaşkanıma başta bu seçimlerde destek olup sonrasında neler yapacağımıza karar veririz inşallah." dedi.

İftar yemeğinin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

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"Gençlik İftarda Buluşuyor" Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Sakarya Büyükşehir Belediyesi

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