Sakarya'da gençler iftar sofrasında buluştu

Sakarya'da gençler, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen iftar programında buluştu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) helikopter pistinde düzenlenen "Gençlik İftarda Buluşuyor" etkinliğine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ile gençler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Toçoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlere iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Toçoğlu, "İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde bayrama ve daha nice ramazanlara hepimizi eriştirsin diye dua ediyoruz. Yakından takip ediyorsunuzdur. Ülkemiz son dönemlerde her alanda olduğu gibi spor alanında da ciddi başarılara imza attı. İnşallah bu istikrar ortamı devam ettiği sürece, bu güçlü iktidar sayesinde her alanda olduğu gibi spor alanında da çok daha büyük başarılara beraberce imza atacağımızdan şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Toçoğlu, "siyasete dünya şampiyonu transfer ettik" diyerek, "Kenan Sofuoğlu kardeşim de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla spordan siyasete transfer olmuş oldu. Bundan sonra inşallah parlamentoda da bireysel başarılarının yanında Sakaryamıza spor yatırımları alanında çok ciddi katkılarının olacağından şüpheniz olmasın. Ben sporda olduğu gibi siyasette de çok ciddi başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah bu istikrar ortamı, güçlü iktidar devam ettiği sürece, sizlerle daha çok bir araya gelmenin yollarını bulacağız." ifadelerini kullandı.