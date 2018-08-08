Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı saldırı

Sakarya'da hastane bahçesinde meydana gelen silahla yaralama olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi bahçesinde İ.S'yi (33) silahla yaralayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından kaçan şüphelilerin S.K, K.K. ve B.P. olduğunu belirleyen ekipler, 3 şahsı gözaltına aldı.
Şüphelilerin sorgusu devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü etrafında bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, Ş.S'nin (22) üzerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirdi.
Ş.S'nin yapılan sorgulamasında, hastanede tedavisi süren İ.S'nin akrabası olduğu ortaya çıktı.
Ekipler ayrıca tabancaların sahipleri H.T. ve R.T'yi de gözaltına aldı.
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