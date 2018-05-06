Sakarya'da hırsızlık operasyonları

Sakarya'da bir iş yerinden dizüstü bilgisayarı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 şüpheli Adapazarı ilçesindeki bir iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. İş yerinden dizüstü bilgisayar alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, çok sayıda hırsızlık kaydı bulanan H.B. ve S.K'yi düzenlenen operasyonla çalıntı dizüstü bilgisayarla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin kapıyı tornavidayla zorlayarak açması, şüphelilerin içeri girerek masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı alması, şüphelilerden birinin içeride bulduğu yeleği üzerine giyip, iş yerinin kapısını kapatıp çıkmaları yer alıyor.
- Motosiklet hırsızlığı
Sakarya'da yapılan güvenlik uygulamasında çalıntı motosikletlerle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde güvenlik uygulaması yapıldı.
Uygulamalarda, Serdivan ilçesinden çalıntı kaydı bulunan motosikleti kullanan B.S. ile ve Ferizli ilçesinden çalıntı kaydı olan motosikleti kullanan M.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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