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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden Adem Kabakçı idaresindeki 34 CIV 24 plakalı otomobil, Bekirpaşa mevkisindeki trafik ışıklarında Emre Çelik'in kullandığı 34 EJE 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kabakçı, otomobildeki Mehtap Kabakçı ve henüz ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de yangın çıkma ihtimaline karşı her iki otomobilde kontrol yaptı.

Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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ambulans D-100 Karayolu polis sağlık trafik kazası yaralı

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