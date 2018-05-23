Sakarya'da kaçak göçmen operasyonu

Sakarya'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Pakistan uyruklu 31 kişi yakalandı.
Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında yurda illegal yollardan giriş yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, D-650 Karayolu Arifiye mevkisinde 31 Pakistan uyruklu göçmeni yakaladı.
Göçmenler, bulundukları yerden otobüse alınarak, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen 31 kişi daha sonra karakola götürüldü.
Göçmenlerin Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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