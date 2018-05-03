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Sakarya'da kauçuk deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 05:31 | Son Güncelleme

Serdivan ilçesinde çıkan yangın, kauçuk ve plastik malzemeler bulunan depo ile bir traktörün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında, kauçuk ve plastik malzemeler bulunan bir depo kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü sanayi bölgesinde, kauçuk ve plastik malzemelerin konulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.

Depo ve içindeki malzemeler ile bir traktörün kullanılamaz hale geldiği, bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

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Beşköprü depo yangını itfaiye kauçuk Plastik sakarya

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