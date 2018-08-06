Sakarya'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaşamını yitiren Kore gazisi Rafet Özalpay (86) düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Kocaeli’de özel bir hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bir haftadır tedavi gören Kore Gazisi Rafet Özalpay yaşamını yitirdi. Gazi için ilk olarak Rüstempaşa Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi Lise sokaktaki evinde helallik alındı. Cedit Camii'nde Özalpay’ın taziyelerini eşi, çocukları ve ağabeyi Yaşar Özalpay (89) ile yakınları kabul etti. Cenaze törenine Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, 7. Piyade Komando Tuğay Komutanı vekili Piyade Komando Albay Kemal Kara, İlçe Garnizon Komutanı Birol Ustaoğlu ve Sakarya ile Sapanca Gazi dernek üyeleri yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Sapanca İlçe Müftüsü Faruk Çelik'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Özalpay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konularak Kemer aile kabristanlığında toprağa verildi.
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