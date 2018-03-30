Sakarya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü , 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 B 3937 plakalı tır, ilçe girişindeki kavşakta Ümmet Keskin'in kullandığı 54 EE 779 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Keskin ile otomobildeki Murat Kaya, Yasemin ve Hüseyin Keskin (37), 112 Acil Servis ekiplerince Karasu ve Ferizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Hüseyin Keskin, hastanede yaşamını yitirdi.
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