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Sakarya'da otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 01:15 | Son Güncelleme

Sakarya'da otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 karayolu Karapınar Mahallesi mevkisinde, yol yapım çalışması nedeni ile trafik akışının tek şeritten verildiği yolda, arkasında ilaçlama tankeri takılı olan Süleyman Bürol Uyar’ın kullandığı 54 DN 701 plakalı traktöre aynı istikamete giden Selahattin Aslan’ın kullandığı 16 BG 537 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Aslan ile otomobilde bulunan bulunan Ömer, Abdulkadir, İrfan ve Kadriye Özkan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pamukova sakarya trafik kazası traktör

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