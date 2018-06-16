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Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak: - "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm" - "Bize getirildiğinde çok kötü bir haldeydi. Biz de olayın şokundaydık çünkü, böyle bir olayla karşılaşmadık"

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm." dedi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin kliniğe 13 Haziran Çarşamba günü iftar vakti getirildiğini söyledi.

Köpeğin muayenesine getirildiğinde olayın üzerinden en az 10 saat geçtiğini belirten Çakmak, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm." ifadesini kullandı.

Köpeğin kliniğe geldiğinde şokta olduğunu dile getiren Çakmak, ilk müdahalesini yaptığını anlattı.

Gerekli uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra köpeği yoğun bakıma aldığını belirten Çakmak, "Yaklaşık 5 saat sonra tedaviye cevap verdi, kendine gelmeye başladı. Akabinde gece saat 01.00'de de İstanbul'a hayvan hastanesine sevkini gerçekleştirdik. Bana hayvansever gönüllü Nuray Hanım getirdi köpeği ve çok kötü bir haldeydi. Biz de olayın şokundaydık çünkü böyle bir olayla karşılaşmadık." diye konuştu.

Olayın kasti bir öldürme mi yoksa kazayla mı gerçekleştiği konusunda net bir şeyin söylenemeyeceğini aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Olayın üzerinden yaklaşık 10 saat geçtiği için ve annesi yavrusunu yaladığı için -çünkü annesi yalıyor halde bulmuş- Belki orada iş makinesi tarafından ezilmiş olsa bile anne yalayarak o kırılmış parçaları almış olabilir ama kesilme ihtimali de var. Kuyruğu da gitmiş, kuyruğun birazcık daha dipten gitmesi birazcık bizi de düşündürüyor."

- Olay

Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

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