Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm." dedi.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin kliniğe 13 Haziran Çarşamba günü iftar vakti getirildiğini söyledi.

Köpeğin muayenesine getirildiğinde olayın üzerinden en az 10 saat geçtiğini belirten Çakmak, "Genel muayenesini yaptığımda ön bacaklarının sert bir cisimle kesildiğini ama arka bacaklarda özellikle derinin de yukarıya kalkması nedeniyle yüksek ihtimal bir parçalanma da olabileceğini gördüm." ifadesini kullandı.

Köpeğin kliniğe geldiğinde şokta olduğunu dile getiren Çakmak, ilk müdahalesini yaptığını anlattı.

Gerekli uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra köpeği yoğun bakıma aldığını belirten Çakmak, "Yaklaşık 5 saat sonra tedaviye cevap verdi, kendine gelmeye başladı. Akabinde gece saat 01.00'de de İstanbul'a hayvan hastanesine sevkini gerçekleştirdik. Bana hayvansever gönüllü Nuray Hanım getirdi köpeği ve çok kötü bir haldeydi. Biz de olayın şokundaydık çünkü böyle bir olayla karşılaşmadık." diye konuştu.