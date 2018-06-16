Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını bildirdi.
Dursun, yazılı açıklamasında, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, Sapanca'da ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı doğduğunu belirtti.
Olaya ilişkin 13 Haziran Çarşamba günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunulması üzerine jandarma ekiplerince, vakit geçirilmeden olay yerinde inceleme yapıldığını bildiren Dursun, şunları kaydetti:
"Yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinası talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekimle yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakla.
Bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum