Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sapanca ilçesinde yavru köpeğin patileri kesilmiş halde bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi Şahintepe mevkisindeki yerde inceleme yapan Kaya ve Yiğit, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'den konu hakkında bilgi aldı. Olay yerine çağrılan belediye işçileri ve jandarma ekipleri, bölgedeki otları temizleyerek yavru köpeğin kopan uzuvlarını aradı. Bölgede yol çalışması yapıldığı esnada, otların içinde bulunduğu ve köpeğin patilerinin kopmasına neden olduğu düşünülen Sapanca Belediyesi'ne ait iş makinesi de olay yerine getirildi. Kaya ve Yiğit, iş makinesini olay yerinden tekrar geçirerek inceleme yaptı. Köpeğe ilk müdahale eden veteriner hekim Onur Çakmak da olay yerine gelerek yetkililere bilgi verdi. Çalışma sırasında köpeğin annesi ve kardeşlerinin gürültüye rağmen otlar arasında yattığı görüldü. Yapılan incelemede, olayın iş makinesinin çalışması sonucunda gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruldu.

- "Yargısız infaz yapmak yerine destek olunmalı" Sapanca Kaymakamı Ali Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansever olarak bilinen ilçeye, vatandaşlardan köpek bırakanların çok olduğunu kaydetti. Ada, "Hayvanseverler köpekleri yol kenarında besliyor. Yol kenarında duran hayvanlara da arabalar çarpıyor. Hayvanseverler katkıda bulunmak istiyorsa belediyeye katkıda bulunsunlar. Belediyemiz hayvan barınaklarında gerekli hassasiyeti gösteriyor." diye konuştu. İlçeye gelen yazlıkçıların beslemek için köpek getirdiğini ancak dönerken köpekleri götürmeyip sokağa bıraktığını ifade eden Ada, tatilcilerden getirdikleri köpekleri sokağa bırakmaması gerektiğini, bakamayacaklarsa barınağa bırakmalarını istedi. Hayvanseverlerin bilinçli besleme yapması gerektiğini anlatan Ada, şunları kaydetti: "Bakanlığın talimatı gereği iki yıldır yaptığımız her muhtarlar toplantısında dile getirdik. Öncelikle, sitelerde oturanların kimlik bildiriminde bulunup, kimlerin geldiğinin tespitini ve evcil hayvan getirip getirmediğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda her zaman talimatlarımız oluyor. Sosyal medyada yargısız infaz yapılıyor. Sapanca hayvansever bir ilçe olduğu için getirip buraya hayvan bırakıyorlar. Yargısız infaz yapmak yerine destek olunmalı. Hayvanlar orman kenarları yerine barınaklara bırakılsın. Sahiplenmek isteyen hayvanseverler barınaklardan sahiplensin."

\ - "Bilerek, kasti öldürme olduğunu düşünmüyorum" Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer de bir canlının kaza geçirerek ölmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Sosyal medyada Sapanca'ya yönelik bu konu üzerinden ciddi iftira ve ithamların yapıldığını, bunu hak etmediklerini savunan Yılmazer, "Burada yaşayan 100-150 bin insanın olayın sonucunun neden meydana geldiği bilinmeden, yargısızca infaz edilmesini bir o kadar da eleştiriyorum, üzüldüğümü de belirtmek istiyorum." diye konuştu. Sapanca'nın, doğa incisi ve turizm ilçesi bir yer olduğunu ifade eden Yılmazer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye olarak doğal ortamda 28 noktada Türkiye'deki hayvansever dernekleriyle etkin iletişim içerisinde olan belki de nadir belediyelerden bir tanesiyiz. İftiralardan rahatsızlığımı dile getirmek, haykırmak istiyorum adeta, çünkü haksızlık ediliyor. Sapanca halkı olarak, belediye başkanı olarak gerçekten tüm canlılara aşırı derecede değer veriyoruz. Kendi imkanlarımızla barınağımızı ilçemize kazandırdık."

Emniyet ve jandarmanın konuyu araştırdığını bildiren Yılmazer, "İlk bulgular iş kazası olduğu şeklinde. Bizzat bilerek, kasti öldürme olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu araştırma sonucunda daha net şekilde ortaya çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı. - "Asıl caniler, o köpekleri buraya bırakanlardır" Bayram öncesi olduğu için o gün belediyeden iş makinası talep eden mahalle sakini Erol Yıldız da "Gördüğünüz gibi yollar greyderler tarafından yapıldı. Bu bir iş kazasıdır, sosyal medyada da söyledim. Bu caniliği yapacak olanlar, burası ormanlık bir yer, yolun kenarında değil, alır bir yerde yapar. Sapancamızın bu şekilde anılması hiç hoş bir şey değil. Kendisini hayvansever olarak tanıtıp prim yapan iki üç kişinin, Sapancamızı bu şekilde itham etmelerini kınıyorum. O iş kazasıdır, asıl caniler o köpekleri buraya bırakanlardır." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

- Sapanca Kaymakamı Ali Ada: - "Yargısız infaz yapmak yerine destek olunmalı. Hayvanlar orman kenarları yerine barınaklara bırakılsın" - Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer: - "Büyük ihtimalle iş kazası diye düşünüyoruz, kasti öldürme olduğunu düşünm

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