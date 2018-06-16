Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

İSTANBUL (AA) - ADEM KOÇ - İstanbul Hayvan Hastanesi Veteriner Başhekimi Bekir Bertuğ Çiftçi, Sakarya'da patileri ve kuyruğu kesilip ölen yavru köpekle ilgili, "Tabii ki olayın nasıl olduğunu görmedik, görmediğimiz için net olarak 'şu şekilde olmuştur' diyemeyiz, kesik tipleri, aldığı yaraların sadece ayaklarında ve kuyruğunda olması şüpheli ama kesin bir yargıya varamayız." değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirine, yavru köpeğin perşembe günü sabah 04.30'da Sakarya'dan kliniğe geldiğini anlatan Çiftçi, gece çalışan veteriner hekimin yavrunun durumu hakkında rapor yazdığını kaydetti.

Raporda yavru köpeğin 4 ayağının ve kuyruğunun kesildiğini, yaralarda sinek larvalarının olduğunu, kemiklerin ve kasların nekroze (Çürüme) görüntülü olduğunu söyledi.

Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Hayvanda halsizlik, ajite bir durum, vücut ısısında düşüklük tespit edildi. Pansuman ve bandajları yapıldı, ağrı kesici ve antibiyotikleri verildi, destek tedavi serumları uygulandı. Yaklaşık 10 saat sonra minik yavrumuz kendi isteğiyle mama ve suyunu içti. Akşamki kan sayımında lokosit değerlerinin arttığı, bunun bir enfeksiyona bağlı olabileceğini düşündük mevcut yaralarından dolayı. Sürekli müşahede altında izlendi. Ertesi gün genel durumu önceki günkü durumuna göre biraz daha düşük olsa da mamaya karşı olan ilgisinden dolayı ve yapılan kan sayımından anesteziyi kaldırabileceğinden dolayı anesteziye aldık. Yaklaşık 15. dakikasında maalesef yavru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu olay olduktan hemen sonra bize getiren SOHAYKO (Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği) ile irtibata geçip durumu hakkında bilgi verdik. Sonrasında rapor hazırlayıp, düşüncelerimizi raporda sunduk."