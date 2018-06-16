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Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Veteriner Başhekim Bekir Bertuğ Çiftçi: - "Tabii ki olayın nasıl olduğunu görmedik, görmediğimiz için net olarak 'şu şekilde olmuştur' diyemeyiz, kesik tipleri, aldığı yaraların sadece ayaklarında ve kuyruğunda olması şüpheli ama kesin bir yargıya varamayız" - "Yasalar caydırıcı etkiler yaratsa da bunu asıl aşacak şey eğitimdir. Çocukların küçük yaşta kedilerle, köpeklerle birlikte olup onların karşılıksız sevgilerini görmeleri, onları yetişkinliklerinde duyarlı bireyler yapacaktır"

İSTANBUL (AA) - ADEM KOÇ - İstanbul Hayvan Hastanesi Veteriner Başhekimi Bekir Bertuğ Çiftçi, Sakarya'da patileri ve kuyruğu kesilip ölen yavru köpekle ilgili, "Tabii ki olayın nasıl olduğunu görmedik, görmediğimiz için net olarak 'şu şekilde olmuştur' diyemeyiz, kesik tipleri, aldığı yaraların sadece ayaklarında ve kuyruğunda olması şüpheli ama kesin bir yargıya varamayız." değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirine, yavru köpeğin perşembe günü sabah 04.30'da Sakarya'dan kliniğe geldiğini anlatan Çiftçi, gece çalışan veteriner hekimin yavrunun durumu hakkında rapor yazdığını kaydetti.

Raporda yavru köpeğin 4 ayağının ve kuyruğunun kesildiğini, yaralarda sinek larvalarının olduğunu, kemiklerin ve kasların nekroze (Çürüme) görüntülü olduğunu söyledi.

Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Hayvanda halsizlik, ajite bir durum, vücut ısısında düşüklük tespit edildi. Pansuman ve bandajları yapıldı, ağrı kesici ve antibiyotikleri verildi, destek tedavi serumları uygulandı. Yaklaşık 10 saat sonra minik yavrumuz kendi isteğiyle mama ve suyunu içti. Akşamki kan sayımında lokosit değerlerinin arttığı, bunun bir enfeksiyona bağlı olabileceğini düşündük mevcut yaralarından dolayı. Sürekli müşahede altında izlendi. Ertesi gün genel durumu önceki günkü durumuna göre biraz daha düşük olsa da mamaya karşı olan ilgisinden dolayı ve yapılan kan sayımından anesteziyi kaldırabileceğinden dolayı anesteziye aldık. Yaklaşık 15. dakikasında maalesef yavru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu olay olduktan hemen sonra bize getiren SOHAYKO (Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği) ile irtibata geçip durumu hakkında bilgi verdik. Sonrasında rapor hazırlayıp, düşüncelerimizi raporda sunduk."

Her gün hayvanlara şiddet uygulandığını ifade eden Çiftçi, "Ama bu olayı soruyor olursanız, bu gördüklerimizin arasında en çarpıcı olanıydı. Biz de gördüğümüz anda kısa bir süre şok geçirdik. Bu kadarına rastlamadım. Tecavüze uğramış, kırıkları olanları gördüm ama... Bu kadar minik bir yavrunun bütün patilerini, kuyruğunu kaybetmesi benim için şok bir görüntüydü." diye konuştu.

- "Eğitimle aşılır"

Bu vakaların önüne ancak eğitimle geçilebileceğini, yasaların caydırıcı olacağını ancak bu şiddeti asıl aşacak şeyin eğitim olacağını belirten Çiftçi, "Çocukların küçük yaşta kedilerle, köpeklerle birlikte olup, onların karşılıksız sevgilerini görmeleri zaten onları ileriki zamanlarda, yetişkinliklerinde hayvanlara karşı son derece duyarlı bireyler yapacaktır. Çocuk dünyaya gelip ortamı algıladığı andan itibaren onları hayvanlarla tanıştırıp, sadece bir yemek ve su derdinde olan, karşılıksız seven bu canlılara zarar vermemeyi onlara öğretmeliyiz." diye konuştu.

Çiftçi, olayla ilgili kamuoyunda çeşitli yorumlar olduğunu anımsatarak sözlerini, "Tabii ki olayın nasıl olduğunu görmedik, görmediğimiz için net olarak 'şu şekilde olmuştur' diyemeyiz, kesik tipleri, aldığı yaraların sadece ayaklarında ve kuyruğunda olması şüpheli ama kesin bir yargıya varamayız" diye tamamladı.

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