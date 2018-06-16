Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sakarya'daki patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili olarak, "Bu yapılan şeyi bizim ne toplumumuz ne geleneğimiz ne inancımız ne de değer yargılarımız kabul eder. Bunu yapanları kınıyorum." dedi.
Bakan Demircan, Samsun'un Canik ilçesinde Tuzaklı ve Başalan mahallerinde vatandaşlarla buluştu.
Burada basın mensuplarına Sakarya'daki yavru köpeğin dört ayağının kesilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, bunun bir canlıya yapılabilecek en ağır işkence olduğunu söyledi.
Olayın, insanlıkla bağdaşmayan bir hareket olduğunu vurgulayan Bakan Demircan, "Tüm canlılara karşı bizim saygımız olmak zorunda. Haklarını korumak zorundayız. Bu yapılan şeyi bizim ne toplumumuz ne geleneğimiz ne inancımız ne de değer yargılarımız kabul eder. Bunu yapanları kınıyorum." ifadesini kullandı.
Demircan, Sakarya Valiliğinin konuyu takip ettiğini belirterek, "Sorumlusu bulunursa elbetteki hayvan haklarına yönelik işlenmiş olan bu ağır suçun cezası verilecektir." diye konuştu.
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