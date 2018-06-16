Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

Köpeği kliniğe bıraktıktan sonra önce emniyete, sonra da jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Ersoy, "Jandarmayla o bölgede inceleme yaparken mahalle sakinleri bize şunu söylediler. Burada bugün bu noktada iş makinesi çalıştı. Biz tabii direkt reddettik. 'İş makinesi sadece bacaklarına değil, bedenine de mutlaka zarar verir, kocaman alet o.' dedik. Yolun kenarlarını inceledik, baktık, hakikaten orada bir çalışma olmuş, topraklar kenara yığılmış, hayvanın yattığı yerde otlarda ezilme var. Biz buna ihtimal verdik çünkü insanın olabileceğini düşünmek dahi istemiyorum." diye konuştu.

"Ki ben her gün oraya gidip besleme yapıyorum. Böyle bir şeye ihtimal verdik, tabii iş makinesi patilerini ezerken bedenine nasıl zarar vermedi, bu da hep kafamızda hep soru işareti? 6 yıldır o bölgede besleme yapıyorum, bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadım. Sosyal medyada çok duyuyoruz, işte kulak kesme, pati kesme, ben onları izleyemeden direkt sayfamdan çıkartıyorum. 'Şükürler olsun ki Sapanca'daki insanlarda böyle bir şey yok. 'En azından eziyet etmiyorlar, işkence yok.' derdim. Hep bunu savunurdum. O gün tam o noktada iş makinesinin çalışması tesadüf mü? Muhtemelen iş kazası, göremezler, çok minik çünkü."

Ölen yavru köpeğin annesinin yol kenarındaki dikenlerin arasında doğum yaptığını aktaran Ersoy, yavruların hiç oradan ayrılmadığını söyledi.

Belediyenin hayvan barınağı ve veterineri olduğunu, bu konuda hassasiyet gösterdiğini aktaran Nuray Ersoy, "Kısırlaştırmalarımız daha yeni başladı, inşallah hızlanacak. Aldığımız bir miktar mama var, onu zaten kimse inkar etmiyor. Ama çok üzücü bir olay. İnsanların bu kadar galeyana gelmesi...Artık biz şu konuma geldik, bir cani var, ben o caniyi koruyor, saklıyor konumundayım, çok yoruldum. Bu bir iş kazası. Bir insan olduğunu düşünmek istemiyorum, ben her gün o yollarda besleme yapıyorum." şeklinde konuştu.

Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer de hayvanseverlere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, duyarlılığından ötürü Ersoy'a teşekkür etti.

