HABER

Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir grup hayvansever, hayvanlara yapılan haksız müdahalelere tepki gösterdi - Hayvansever Arzu Demir: - "Sapanca’da yaşanan olay acı bir semboldür ve insanlık adına büyük adımların atılması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Bu olay ilk değildir ancak umudumuz hayvan eziyetlerinin son bulmasıdır"

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin tedavi altına alındıktan sonra ölmesinin ardından Adapazarı ilçesinde hayvanseverlerden oluşan bir grup basın açıklaması yaptı.

Demokrasi Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, ellerinde "Yaşamak her canlının hakkıdır", "Vahşete 'dur' de", "Hayvanlar eşya değil canlıdır", "Hayvanları koru ve yaşat" yazılı pankartlarla bir süre slogan attı.

Bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri köpeklerin boynuna "Beni koru, beni yaşat" yazılı pankart astı.

Burada grup adına konuşma yapan hayvansever Arzu Demir, hayvanlara yapılan haksız müdahalelere karşı kurum veya siyasi gurubu temsilen toplanmadıklarını, insani kimlikleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Huzurlu bir hayat için seslerini duyurma arzusunda olduklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Sesimizi duyurabilmek için şansımızı bir kez daha denemek istedik. Durum ciddidir ve bunun artık farkına varılıp gereğinin acilen yapılması gerekmektedir. Eğer ki, sağlıklı bir toplumda yaşamak ve çocuklarınızın psikolojilerini korumak istiyorsanız lütfen biz hayvan dostlarının söylediklerini dikkate alınız. Sapanca’da yaşanan olay acı bir semboldür ve insanlık adına büyük adımların atılması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Bu olay ilk değildir ancak umudumuz hayvan eziyetlerinin son bulmasıdır. Anayasamızda bulunan cezaların caydırıcı olmasını ve ikinci bir kez benzer bir suçu işleyen kişilerin çok daha ağır şekillerde cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu kişilerin ilk önce rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesini talep ediyoruz. Suç teşkil eden durumların açıklığa kavuşturulması için mutlaka halka açık alanlara MOBESE takılmalıdır."

Mümkün olduğunca her ilçede bir barınak bulunması gerektiğini Demir, her ile en az bir hayvan hastanesi kurulmasını, ormanlara terk edilen hayvanların yaşam koşulları güvence altına alınmasını istedi.

Etkinliğe bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile gaziler katıldı.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı olduBakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı hayvanseverler pati Sapanca tepki yavru köpeğin ölmesi

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.