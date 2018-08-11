Sakarya'da pencereden düşen çocuk öldü

Sakarya'da açık olan pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi 1548. Ada'daki bir apartmanın 3. katındaki eve misafirliğe gelen Selvi ailesinin 1,5 yaşındaki oğlu Ali Deniz, açık olan pencereden sarktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Beton zemine düşen çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde ve evde inceleme yaptı.
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