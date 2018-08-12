Sakarya'da pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

Sakarya'da açık olan pencereden düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Ali Demir Selvi'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Bahçeli Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden baba Muhammet Ali Selvi ve yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yorgalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi 1548. Ada'daki bir apartmanın 3. katındaki eve dün misafirliğe gelen Selvi ailesinin 1,5 yaşındaki oğlu Ali Demir, açık olan pencereden sarktığı sırada dengesini kaybederek düşmüş, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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