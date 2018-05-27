Sakarya'da sağanak

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Bölgede dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Dibektaş, Kurtköy ve Yanık mahallelerindeki dere ve kanalizasyonlarda taşma sonucu bazı evleri su bastı.

Yanık Mahallesi’nde meydana gelen taşkında akıntının getirdiği ağaç ve molozlar, Sapanca-Kocaeli yolunu ulaşıma kapattı.

Sapanca Belediyesi ekipleri ve vatandaşların desteği ile yürütülen çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

- "Ekiplerimizin tamamı sahada"

Çalışmaları yerinde takip eden Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm belediye ekiplerinin sahada olduğunu söyledi.

Can kaybı bulunmadığını ifade eden Yılmazer, "Kurtköy, Dibektaş ve Yanık mahallelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Kırkpınar, Kurtköy, Yanık Mahallesi güzergahında bulunan İzmit Caddesi’nde yukarıdan gelen toprak yolu kapatmış durumda, ekiplerimizin tamamı sahada. Tıkanan yolları açmak ve dolan suları bertaraf etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

