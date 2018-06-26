HABER

Sakarya'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:01 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı yolları su bastı, tarım arazileri zarar gördü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle D-650 Karayolu Fatih Caddesi'nde su birikintileri oluştu. D-650 Karayolunda bulunan alt geçit sağanak nedeniyle sular altında kaldı, ilçe merkezinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çardak Mahallesi alt geçidinde oluşan yaklaşık bir metrelik su birikintisi nedeniyle araçların geçemediği alt geçit trafiğe kapandı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sağanağın kısa süreli doluya dönüştüğü Mekece ile Şeyhvarmaz mahallelerinde de bazı ağaçlar devrildi, meyve ağaçları ve tarım arazileri zarar gördü.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
AK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeğiAK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldularİstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolu Pamukova sağanak sakarya

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Diğer Haberler
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.