Sakarya'da sağanak

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle D-650 Karayolu Fatih Caddesi'nde su birikintileri oluştu. D-650 Karayolunda bulunan alt geçit sağanak nedeniyle sular altında kaldı, ilçe merkezinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Çardak Mahallesi alt geçidinde oluşan yaklaşık bir metrelik su birikintisi nedeniyle araçların geçemediği alt geçit trafiğe kapandı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sağanağın kısa süreli doluya dönüştüğü Mekece ile Şeyhvarmaz mahallelerinde de bazı ağaçlar devrildi, meyve ağaçları ve tarım arazileri zarar gördü.
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