Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkilerken, metrekareye 35 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren görülen sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar sular altında kaldı.
Vatandaşlar yanlarındaki şemsiye, karton ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Sürücüler ise araçlarıyla yollarda ilerlemekte zorluk çekerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri çalışma yürüttü.
SASKİ'den yapılan açıklamada, sorun yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kuvvetli yağışların başlaması ile şehir merkezinde metrekareye şu ana kadar 35 kilogram yağış düştü. Meteoroloji tarafından yağışlı havaların etkisinin bu hafta boyunca süreceği öngörülüyor. Vatandaşlarımız bu süreç içerisinde herhangi bir ihtiyaç durumunda 7 gün 24 saat ALO 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak bize ulaşabilirler."
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