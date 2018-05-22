Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgeler, tanık ifadeleri ile Bank Asya bilirkişi raporunun okunması ve zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporlarının İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan bazı sanıkların avukatları, kendileri açısından toplanacak bir delil bulunmadığından müvekkillerinin dosyadan ayrılmasını talep etti.

Diğer avukatlar da okunan belge ve tanık ifadelerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, celse arasında gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talep etti.

Tutuksuz sanık Ö.Y, "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağını incelemediğini, inceleyip beyanda bulunacağını belirterek, "Tutanakta ismi belirtilen kişiyi tanımıyorum. Adıma kayıtlı hattı Halit olarak bildiğim Iraklı şahsa vermiştim. Gerçek isminin ne olduğunu bilmiyorum. Şifre ve kullanıcı adını bilmiyorum, ekli kişileri tanımıyorum. İçerikler bana ait değildir. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum, tutanakları inceleyip beyanda bulunacağım." diye konuştu.