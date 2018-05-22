HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Haklarında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 41 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, isimleri "ByLock" listesinden çıkarılan 3 sanığı dosyadan ayırdı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgeler, tanık ifadeleri ile Bank Asya bilirkişi raporunun okunması ve zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporlarının İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan bazı sanıkların avukatları, kendileri açısından toplanacak bir delil bulunmadığından müvekkillerinin dosyadan ayrılmasını talep etti.

Diğer avukatlar da okunan belge ve tanık ifadelerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, celse arasında gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talep etti.

Tutuksuz sanık Ö.Y, "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağını incelemediğini, inceleyip beyanda bulunacağını belirterek, "Tutanakta ismi belirtilen kişiyi tanımıyorum. Adıma kayıtlı hattı Halit olarak bildiğim Iraklı şahsa vermiştim. Gerçek isminin ne olduğunu bilmiyorum. Şifre ve kullanıcı adını bilmiyorum, ekli kişileri tanımıyorum. İçerikler bana ait değildir. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum, tutanakları inceleyip beyanda bulunacağım." diye konuştu.

Diğer sanıklar da okunan belge ve tanık ifadelerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, celse arasında gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

Dijital materyal raporunun beklenmesini, "ByLock" içerikleri ve HTS kayıtlarının Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için müzekkere yazılmasını, isimleri "ByLock" listesinden çıkarılan 3 sanığın dosyadan ayrılmasını, celse arasında gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı belirtiliyor.

Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı ifade ediliyor.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Sosyal medyayı sallayan fotoğrafSosyal medyayı sallayan fotoğraf
Geleneksel İftarda Kudüs mesajlarıGeleneksel İftarda Kudüs mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.