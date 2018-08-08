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Sakarya'da "Şehit emanetleri" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: - "Allah bu millete, devlete zeval vermesin. Bu millet, şanı büyük bir millettir, daima şehit vermiştir, şehit vere vere bu hale gelmiştir"

Sakarya'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri" sergisi açıldı.

Şehit Aileleri Birliği'nce Adapazarı Belediyesi'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Süleyman Dişli, cennet vatanın her karış toprağının kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Çok eski tarihlerden bu yana şehitlerin cennet vatan uğruna canlarını feda ettiğini vurgulayan Dişli, "Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. O günden sonra da bu kıymetli toprakları bize hediye etmiş, canları pahasına mücadele etmiş insanların o değerli mücadelelerini hala günümüzde de sürdürüyoruz. Şehit olan insanlarımız kazandı, şimdi 'Biz acaba ne olacağız?' onu düşünmemiz lazım. Biz de canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Allah inşallah bizlere de şehadet şerbetini içerek huzuruna gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Ali İmran Suresi'nin "Allah yolundayken öldürülenleri ölü sanmayın, onlar diridir, Rableri katında rızıklanıyorlar." ayetinin her şeyin üstüne olduğunu söyledi.

Sergiden emeği geçen herkese teşekkür eden Safitürk, "Allah hepimize bu mertebeyi nasip eylesin." dedi.

- "Bu millet, şanı büyük bir millettir"

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da ölüsüne de dirisine de saygısı olan Türk milletinin sırtının yere gelmeyeceğini anlattı.

Terörün ve onu sevenlerin din, iman, mezhep ve kitabının olmadığını vurgulayan Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar biz bunlara insan diyorsak da Rabb'im bunları insan kılığında dünyaya getirmiş ancak bunlara hayvan desek, vallahi hayvanlara hakaret etmiş oluruz. Zira bunlar hayvan bile olamazlar. Allah bu millete, devlete zeval vermesin. Bu millet, şanı büyük bir millettir, daima şehit vermiştir, şehit vere vere bu hale gelmiştir.

Elhamdülillah şehit babasıyım. Evet çok zor, unutulmuyor ama bu şanlı millet de bizi unutmuyor. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir subay, kaymakam kolay kolay yetişmiyor. Bunu yetiştiren ailelere bir sorsanız, Allah hepinizin evladını bağışlasın. Kimimiz babamızı, kimimiz kardeşimizi, dayımızı, evladımızı verdi. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. İmtihan çok ağır. Acının tarifi mümkün değil."

Açılışta şehit eşi Yüzbaşı İlker Acar'ın şiirini okuyan Gülçin Acar, davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Konuşmaların ardından 160 şehidin eşyalarının yer aldığı serginin açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Bu esnada şehit oğlunun üniformasına sarılarak gözyaşı döken bir anne fenalık geçirdi. Vatandaşların müdahale ettiği kadın, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

Şehitlerin üniforma, gömlek, kravat ve şapka gibi kıyafetlerinin yer aldığı sergi, 10 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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Emanet kıyafet sergi şehit

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