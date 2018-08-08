Sakarya'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri" sergisi açıldı.

Şehit Aileleri Birliği'nce Adapazarı Belediyesi'nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Süleyman Dişli, cennet vatanın her karış toprağının kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Çok eski tarihlerden bu yana şehitlerin cennet vatan uğruna canlarını feda ettiğini vurgulayan Dişli, "Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. O günden sonra da bu kıymetli toprakları bize hediye etmiş, canları pahasına mücadele etmiş insanların o değerli mücadelelerini hala günümüzde de sürdürüyoruz. Şehit olan insanlarımız kazandı, şimdi 'Biz acaba ne olacağız?' onu düşünmemiz lazım. Biz de canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Allah inşallah bizlere de şehadet şerbetini içerek huzuruna gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Ali İmran Suresi'nin "Allah yolundayken öldürülenleri ölü sanmayın, onlar diridir, Rableri katında rızıklanıyorlar." ayetinin her şeyin üstüne olduğunu söyledi.