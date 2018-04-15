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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 00:22 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi 5583. Sokak'ta karşılaşan iki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi, akraba olduğu öğrenilen K.O. ve A.O'yu (52) silahla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan A.O. ile omuzundan yaralanan K.O. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı A.O, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polisin, olaya karışan şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

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