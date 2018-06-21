Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bekirpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi 65. Sokak'ta Bekirşapa Camisi imamı Ahmet Güldü (54), İ.T'nin (40) evine gitti.

İ.T, henüz belirlenemeyen bir nedenle Güldü'ye evinden aldığı av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Güldü ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güldü'nün hayatını kaybettiğini belirledi, şüpheli İ.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş şubesi ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde acı haberi öğrenen Güldü'nün yakınları sinir krizi geçirdi.

