Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kestanepınarı Mahallesi Çamdağı mevkisinde Barış ve İsmail Y. kardeşler ile Asım K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre Asım K, Barış ve İsmail Y. kardeşlere tabancayla ateş etti.

Yaralanan kardeşler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Asım K'nin yakalanması için çalışma başlattı.