Sakarya'da silahlı kavga: 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.
Küçükkarasu Mahallesi'ndeki bir işletmede aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada H.A, S.Ç, E.Ç. ve R.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. ve E.Ç. Yenikent Devlet Hastanesi'ne S.Ç. ve R.Ç. ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan R.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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