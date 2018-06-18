HABER

Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yürüyen Cihat Turhan'a bir otomobilden ateş açıldı.

Başına ve vücuduna mermi isabet eden Turhan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Turhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Olay yerinde 7 boş kovan bulan polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Salihli'de dolu ve sağanakta 6 küçükbaş hayvan öldüSalihli'de dolu ve sağanakta 6 küçükbaş hayvan öldü
Afrin operasyonuna katılan birlikler dönüyorAfrin operasyonuna katılan birlikler dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Diğer Haberler
On Numara sonuçları 18 Haziran: Yeni çekiliş, yeni umut! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: Yeni çekiliş, yeni umut! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.