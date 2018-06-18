Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yürüyen Cihat Turhan'a bir otomobilden ateş açıldı.
Başına ve vücuduna mermi isabet eden Turhan yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Turhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.
Olay yerinde 7 boş kovan bulan polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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