Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde yürüyen C.F'ye, bir araçtan ateş açıldı.
Araç olay yerinden uzaklaşırken, kurşun isabet eden C.F. yaralandı.
Yaralıya ilk müdahale, yakında bulunan özel poliklinikteki doktor ve sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada C.F'nin husumetlisi olduğu iddia edilen A.A'nın, saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyerek silahıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu belirtildi.
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