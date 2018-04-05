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Sakarya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:04 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuriye Mahallesi 3630. Sokak'ta park halindeki otomobilde bekleyen Talha Y. ve Süheyla D'ye, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda Talha Y, vücuduna aldığı kurşunlarla 4 yerinden, Süheyla D. ise bacağından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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