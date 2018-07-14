Sakarya'da sosyal medyada paylaşılan balık ölümleri araştırıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz sosyal medyada Sakarya Nehri'nde yaşandığı ileri sürülen balık ölümleriyle ilgili araştırma yaptıklarını, balık ölümlerine rastlamadıklarını, paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin eski olduğunu söyledi.

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, dün Sakarya Nehri'nde balık ölümleri yaşandığı ile ilgili görüntü ve fotoğrafların paylaşılması üzerine açıklamada bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin eski olduğunu söyleyen Uğur Korkmaz, "Dün yaptığımız incelemede nehirde balık ölümüne rastlamadık. Vatandaşların daha öncelerde çektikleri fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor. Nehrin Sakarya'dan geçtiği her noktadan numune aldık, organize sanayi bölgelerinden, fabrikaların olduğu yerlerden de numune aldık. Bu fabrikaların arıtma sistemlerini denetledik" dedi.

Korkmaz geçen günlerde yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak ise "Su seviyesi yılın en kurak zamanları olduğu için düşük, bunun da etkisi mutlaka var. Şu anda anlatıldığı gibi bir durum göremedik ama tabii ki tüm ihbarlara duyarlıyız. Gerekli incelemeyi sürdürüyoruz. Tarım Müdürlüğü ve Çevre Müdürlüğü olarak yaptığımız testlerin sonuçları belli olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız. Konunun neden olduğu bu sürecin sonunda belli olacak" diye konuştu.