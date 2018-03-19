Sakarya'da suç örgütü operasyonu

Sakarya'da düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütlü olarak tefecilik, ateşli silahla adam yaralama, yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, darp ve tehdit" suçlarından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Sapanca ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, farklı çap ve markalarda 7 tabanca, 8 şarjör, 123 fişek, 200 senet, çeşitli alacak verecek hesaplarının yazılı bulunduğu 9 ajanda, defter, not kağıtları, başkaları adına ve farklı bankalara ait 5 kredi kartı, 5,25 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler S.M.(53), K.M.(20), T.M.(27), Y.K.C.(52), Ö.C.C.(24), K.E.(50), M.E.(36), S.Ç.(22), H.S.(32) ve Ö.Ö.(30) sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.