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Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 12:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sakarya'da 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler için 132'şer yıl hapis cezası verildi

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ı cezalandırdı. Zanlılar toplam 132'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Kaynarca'da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, duruşma salonuna getirildiği sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, "Yaşıyor musunuz lan siz hala? Hayvandan betersiniz" diye bağırarak, tepki gösterdi.

SAVCI, 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme', 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme' ile 'nitelikli yağma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili "En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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SANIK KARACAL: BEN ÖLDÜRMEDİM, BİR TEK TECAVÜZ ETTİM

Sanık Birol Karacal ise savunmasında, "Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur" dedi.

Celal Bay da, "Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır" diye savunma yaptı. Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ı cezalandırdı. Zanlılar toplam 132'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağı belirtildi. (DHA)

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cinayet sakarya Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Kimse yanlış anlamasın ama Türk olsaydı kadın, bu ceza verilir miydi? Çünkü elimizde örnekler var.
@saldiray_berk_1978 Doğru söylüyorsun şampiyon ama birde şu açıdan bak bu suç suriyede işlenmiş olsaydı bu adamlar kısa kısas yani adam edileceklerdi.
o kadin turk olsaydi 30 ar yol, ve ceza indirimi, iyi hal felan 5 yilla yirtardilar.
nefes almaya bile hakkınız yok cani herifler
Suriyeli olduğu için mi bu kadar ceza aldılar aynı suçu türk vatandaşına karşı işleseler 30 yıl alacaklar. Kendi vatandaşlarımızı bile değersizleştiriyorlar
kardeş kürt türk çerkes insan insandır bunların yakın alanına eşin çocuğun girse bunlar onlarada yapar
İnsan kadar pislik bi mahlukat yok. Kıyamet gelsede kurtulsak!
@Ant_romantik idam gelse yeter asıcan bir kaçını bak suç oranı nasıl düşüyor
yapmayin arkadaslar allah askina turku kurdu suriyelisi mi var bir insana bu yapilir mi hangi vicdan kabul eder bunu suriyeli ye yapildi ama bu pisligi yapanda bir turk!!! oturun bunu tartisin icimizde nasil boyle pislikleri barindiriyoruz diye....
Türk kadınına yapılmış olsaydı, mahkemede ki iyi halinden dolayı serbest bırakılmışlardı çoktan, Türk milletine düşman hainler, ne Allahınız ne de yatacak yeriniz var, o kadar kadın öldürüldü, böyle emsal bir ceza verilmedi ki caydırıcı olsun, belki bir çoğu öldürülmeyip hayat da olacaktı.
çok saçma ömür boyu içerdekileri rahatsız edecekler vurun zehirli iğne gitsinler işte
Eyy katil esad gitsin diyerek PYD'ye koridor açıp suriyeyi karıştıran milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptılar AKP OY vermek TÜRKLÜK dusmanligidir
turku kurdu suriyelisi mi var bunun ya bi insana yapildi bu ve bunu yapan bir turk oturun bunu dusunun boylelerini ulkemizde nasil besliyoruz diye
@esrademiray tam olarak belirtilmek istenen senin yazdıkların da gizli, ceza verilirken Türk kürt suriyeli diye ayırılmamalı, yazdıklarımızı okumuyorsun ancak, yazdıklarınla kendini ele veriyorsun, bu tip canilere ceza verilirken öldürülen süriyeli diye fazla ceza verilmeyecek iktidar memnun olsun diye veya diğer insanlara bak suriyeli öldürürsen çok ceza Kendi vatandaşını öldürürsen dışarıdasın, cezaları verilmemeli.
bu allahsizlar yasiyor mu hala
türklerin canı bir suriyelinin canı kadar etmiyor
132 sene hapis tavan rakamdan 30 sene demektir.bunun ise türkçe meali 10 yıl içeride yatmaktır.bu canilerin ağırlaştırılmış müebbet almaları için daha ağır nasıl bir suç işlemeleri gerekirdi.
Ülkemizin kadını bir suriyeli kadın kadar değer görmediğinin kanıtı :)
@ibrahim_kaya_1999 sen insan olduğunu zannediyorsun değilmi?
iste gercek adalet artik tecavuzculere uyusturucu saticilarinada bu cezalar istiyoruz
şimdi bunca yıl bunlara benim verdigim vergiylemi bakacaklar şimdiden haram olsun yedikleri yemek bile
atin.cezaevine biz bakalim essek.gibi calisip asin gitsin bunlari ceza bunlara.en buyuk hediyedir kansizlar
asın
Din ve ırkları benim için önemli değil ama böyle suçlar için toplum içinde idam şart olmalı ki ibret alınsın. Böyle insanların zihniyetini ve duygularını anlayamıyorum. İmandan insanlıktan vw karakterden çok uzak ve nefissiz olmaları gerek diye düşünüyorum.
Aynen acayip ceza ne oldu olen oldu bunlar hapisde sigir gibi bakilacaklar olan olene zaten adaletinozi zizin
VLLAHİ ŞAŞIRDIM..HİÇ BEKLEMİYORDUM.15 YIL YATAR ÇIKARLAR SANDIM..YANILFIM.KEŞKE ADALET BENİ HEP YANILTSA..
sallandırıcan bu itleri.diğerleri ödüldür bu pisliklere.içerdeki abiler tez zamanda işini bitirir bu adilerin.
az bile vermişler
ağırlaştırılmış nerde ?
Savcının mütalaası uygun da hakim neden savcının istediğini vermemiş? neden indirim yapmış anlamadım.Üç can almanın cezası bu kadar az mı olmalıydı ? Memleketten 3 pislik temizlenecekti olmadı,kamu vicdanı rahatlamadı.15-20 sene sonra çıkacaklar .Bu yüzden memleketin cinayeti bitmiyor.
kim olursalar olsun fark etmez tek doğru olan onlara bu cezayı vermiş insanların ellerine düşmeleri gerisi teferuatdır bu savcıların hakimlerin çoğalmasıdır diğerlerine ceza verenlerin yada bırakanların da onlara diğer hakim savcıların vicdanından nasip etsin mevlam gece yastığa başını rahat koyanda var koymayanda
ne saçma 132 yıl hapis mi olur. 100 yıl yaşamayacak adama 132 yıl hapis olur mu? direk öldürün adalet yerini bulsun.
insan heryerde insandır kıyamet gelsede kopsak
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