Sakarya'da tavuk çiftliği yangını

Hendek'teki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 15 bin tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kocatöngel Mahallesi'nde Ünzile Türkoğlu'na ait üç katlı tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların da söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülebildi.

Yangında, binanın üst katındaki bulunan yaklaşık 15 bin tavuğun telef olduğu, alt kattaki tavukların bir kısmının kurtarıldığı öğrenildi.

Çiftlikte de büyük çapta hasar oluştu.

