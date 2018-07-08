Sakarya’da tavukçu dükkanında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir tavukçu dükkanında tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Caddesi'nde yürüyen İ.T, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen R.K. ile karşılaşınca, yol kenarındaki tavukçu dükkanına girdi.

İ.T'nin dükkana girdiğini gören R.K, yanındaki tabancayla dükkana doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, dükkana saklanan İ.T'nin bacağına isabet etti.

Yaralanan İ.T, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli R.K'yi kısa sürede yakaladı.

