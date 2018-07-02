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Sakarya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Yaklaşık 15 ilde, hesaplarında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları, "icra takibinden kurtaracağız" diyerek bir milyon lira dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da, telefon üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde, vatandaşları telefonla arayan bazı şüphelilerin, "sağlık sigorta priminden kaynaklı 5 bin liralık icra takibi başladığı, eğer bildirdikleri hesaba bin 360 lira ödendiği takdirde borçlarının silineceğini ve icra takibi kalkacağını" beyan ederek dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Suç örgütünün, bu yolla yaklaşık bir milyon lira dolandırdığını da belirleyen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir buçuk ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Adapazarı ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Olaylara karıştığı ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda adli kayıtları bulunduğu öğrenilen O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M. (22), H.K. (21) ve M.E. (21) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sim kart, cep telefonu, banka hesap kartları ile hard disk ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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