Sakarya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

Sakarya'da, telefon üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde, vatandaşları telefonla arayan bazı şüphelilerin, "sağlık sigorta priminden kaynaklı 5 bin liralık icra takibi başladığı, eğer bildirdikleri hesaba bin 360 lira ödendiği takdirde borçlarının silineceğini ve icra takibi kalkacağını" beyan ederek dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
Suç örgütünün, bu yolla yaklaşık bir milyon lira dolandırdığını da belirleyen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir buçuk ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Adapazarı ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Olaylara karıştığı ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda adli kayıtları bulunduğu öğrenilen O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M. (22), H.K. (21) ve M.E. (21) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sim kart, cep telefonu, banka hesap kartları ile hard disk ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!
Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018
Van Gölü'nün 3 bin yıllık gizemi tesadüfen ortaya çıktı
11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı
Şaşkına çeviren hayat hikayesi!
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum