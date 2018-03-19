Sakarya'da terör örgütü operasyonları

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesinin amacıyla 2-19 Mart'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/FDY) yönelik operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 1'i savcılıkça, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada DEAŞ, El Nusra, El Kaide, Heyet Tahrir Şam terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Gözaltında bulunan 1 şüphelinin işlemleri ile firari olan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. THKP/C soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Böylece 2-19 Mart tarihlerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.
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