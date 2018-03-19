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Sakarya'da terör örgütü operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

Kent genelinde 2-19 Mart'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesinin amacıyla 2-19 Mart'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/FDY) yönelik operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 1'i savcılıkça, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada DEAŞ, El Nusra, El Kaide, Heyet Tahrir Şam terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Gözaltında bulunan 1 şüphelinin işlemleri ile firari olan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. THKP/C soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Böylece 2-19 Mart tarihlerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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