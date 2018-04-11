Sakarya'da terör örgütü operasyonları

Sakarya'da, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesinin amacıyla 19 Mart-11 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/FDY) yönelik operasyonlarda, 37 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte yakalanan 4 kişi soruşturmaların yürütüldüğü illere teslim edilirken, gözaltında bulunan 3 şüpheli ile firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
DEAŞ terör örgütü ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Firari olan 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sek edilen 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Böylece, 19 Mart-11 Nisan tarihlerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 2 firari şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.
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