Sakarya'da terör örgütü operasyonları

Sakarya'da, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesinin amacıyla 19 Mart-11 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/FDY) yönelik operasyonlarda, 37 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte yakalanan 4 kişi soruşturmaların yürütüldüğü illere teslim edilirken, gözaltında bulunan 3 şüpheli ile firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

DEAŞ terör örgütü ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Firari olan 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.