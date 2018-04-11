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Sakarya'da terör örgütü operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Kent genelinde 19 Mart-11 Nisan tarihlerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesinin amacıyla 19 Mart-11 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/FDY) yönelik operasyonlarda, 37 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte yakalanan 4 kişi soruşturmaların yürütüldüğü illere teslim edilirken, gözaltında bulunan 3 şüpheli ile firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

DEAŞ terör örgütü ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Firari olan 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sek edilen 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Böylece, 19 Mart-11 Nisan tarihlerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 2 firari şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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13 tutuklu Sakarya'da terör operasyonları

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