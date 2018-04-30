Sakarya'da terör örgütü operasyonları

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesinin amacıyla 11-30 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte yakalanan 6 kişi soruşturmaların yürütüldüğü illere teslim edilirken, firari olan 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
DEAŞ terör örgütü ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6'şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda ise 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sek edilen 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kentte, 11-30 Nisan tarihlerindeki operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3 firari şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.
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