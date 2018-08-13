Sakarya'da terör örgütü propagandası iddiası

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, çevreye yazı yazarak terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Arifiye ilçesinde iki gün önce terör örgütü lehine çevreye yazılar yazılması olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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