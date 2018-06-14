Sakarya'da trafik kazaları: 6 yaralı

Sakarya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Köktürk yönetimindeki 34 HJ 3190 plakalı otomobil, Pamukova ilçesi D-655 karayolu Fevziye sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Köktürk ile eşi Tülay ve oğlu Umut Yasin Köktürk yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Otomobil yol kenarına devrildi
Sakarya-Karasu karayolu Ferizli ilçesi mevkisinde Arif Coşkun idaresindeki 34 TT 6699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Coşkun ile eşi Ceren ve oğlu Emin Coşkun yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti
Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Hamile leopardan inanılmaz taktik
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum