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Sakarya'da trafik kazaları: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Pamukova ve Ferizli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Köktürk yönetimindeki 34 HJ 3190 plakalı otomobil, Pamukova ilçesi D-655 karayolu Fevziye sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Köktürk ile eşi Tülay ve oğlu Umut Yasin Köktürk yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Otomobil yol kenarına devrildi

Sakarya-Karasu karayolu Ferizli ilçesi mevkisinde Arif Coşkun idaresindeki 34 TT 6699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Coşkun ile eşi Ceren ve oğlu Emin Coşkun yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram tatili Kaza Pamukova

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